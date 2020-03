Siv Jensen om coronakrisen: Tiltakene må komme i dag

– Det aller viktigste er at regjeringen i dag lanserer helt konkrete tiltak, og at de er rede til å iverksette dem hurtig. For vi kan ikke ha et seminar om dette i dagevis. Det er nå det er alvor ute i bedriftene, og man kan hastebehandle dette gjennom Stortinget hvis regjeringen har gjort jobben sin. Vi må handle, og tiltakene må komme i dag, sa Frp-lederen i NRKs Politisk kvarter tirsdag.

Hun forlot posten som finansminister for halvannen måned siden, da Fremskrittspartiet gikk ut av regjering. Hun nevner en rekke tiltak hun mener kan tas i bruk: Endre permitteringsreglene, gjøre lettelser i skatter og avgifter, deriblant flypassasjeravgiften, og framskynde bygge- og samferdselsprosjekter.

– Det sysselsetter mange mennesker og skaper aktivitet, konstaterer hun.

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H) skal tirsdag presentere sine vurderinger av de økonomiske konsekvensene av coronaviruset, mens næringsminister Iselin Nybø (V) skal møte næringslivsorganisasjoner for å diskutere problemene næringslivet har fått.

(©NTB)