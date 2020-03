Småbedriftenes organisasjon krever jobbgaranti fra regjeringen

Kommunikasjonssjef Joachim Dragenborg viser til at Italias finansminister i helgen garanterte at ingen skal miste jobben på grunn av corona.

– Vi mener at regjeringen bør garantere at ingen skal trenge å miste jobben sin på grunn av coronaviruset, og den beste måten å unngå det på er å sørge for at bedriftene folk jobber i, overlever, sier Dragenborg.

Han viser til at daværende finansminister Kristin Halvorsen (SV) lanserte «gullkortet» under finanskrisen i 2008 for å trygge bankene. Nå trenger norsk næringsliv tilsvarende garantier, mener Dragenborg.

