Coronakrise: Regjeringen innfører følgende strakstiltak

Regjeringen varsler flere tiltak for å håndtere de økonomiske konsekvensene av coronautbruddet.

– Vi står i en alvorlig situasjon, først og fremst fordi coronautbruddet truer folks liv og helse. Derfor er jobb nummer én å begrense spredningen av smitte. Men det er også mange bedrifter som merker konsekvensene av at verdensøkonomien har bremset betydelig opp. Derfor kommer regjeringen med strakstiltak for å bøte på dette, sier statsminister Erna Solberg i en melding.

Regjeringen jobber med tiltak i tre ulike faser:

Nødvendige strakstiltak for å unngå unødvendige konkurser og oppsigelser. Dette vil komme allerede på fredag.

Ytterligere konkrete tiltak for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet. I tillegg til flybransjen og reiselivsnæringen, er det bedrifter som opplever sviktende leveranser av innsatsvarer, eller at avsetningen stopper opp på grunn av situasjonen i verdensøkonomien.

Mer generelle og langsiktige tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien, om nødvendig.

Konkrete tiltak legges frem på fredag:

Regjeringen vil bruke penger i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen. Det må blant annet sikres at de kan kjøpe inn mer legemidler, og at de har penger til gjennomføre alle corona-analysene som nå er helt nødvendige.

Regjeringen foreslår å endre permitteringsregelverket slik at bedriftene får redusert kostnadene sine i en vanskelig økonomisk situasjon. Dette vil gjøres ved å korte ned perioden arbeidsgivere betaler dagpenger for sine ansatte ved permittering. Da vil bedrifter få bedre likviditet, og vi kan unngå oppsigelser. Staten vil rett og slett ta en større del av byrden.

Det vil også bli endringer i skattereglene:

Regjeringen åpner for at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Det vil hjelpe bedrifter som i dag er rammet av at kundene svikter, for eksempel i reiselivet. Da blir det lettere å få kortsiktige lån i bankene i en overgangsperiode. Dette er et målrettet tiltak for at sunne og gode bedrifter ikke går konkurs, selv om de blir hardt rammet akkurat nå.

Formuesskatten er en skatt som må betales av eiere selv om bedriften går med underskudd. Regjeringen foreslår at eiere av bedrifter som går med underskudd skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Da vil bedrifter med underskudd kunne slippe å betale utbytte til eiere for å dekke formuesskatt.

Regjeringen vil også se hva som kan gjøres for å bistå flybransjen, som er svært hardt rammet. Det jobbes fortsatt med konkretiseringen av tiltak som kan avhjelpe situasjonen.