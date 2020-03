Høyre utsetter sitt landsmøte

Landsmøtet skulle vært holdt 27.–29. mars på Gardermoen.

– Hensynet til eldre og andre som er ekstra utsatt, har veid tungt. Det er vår plikt å sikre at vi ikke unødig bidrar til å sette liv og helse i fare, verken blant deltakerne selv eller i samfunnet for øvrig. Vi velger derfor å utsette årets landsmøte, sier generalsekretær Tom Erlend Skaug.

Høyres vurdering er at forebyggende tiltak ikke er tilstrekkelig på et arrangement av denne størrelsen, og at konsekvensene av en mulig smittespredning kan bli store.

Det tas sikte på at de viktigste delene av landsmøtet, herunder formelle vedtak, i stedet arrangeres i tilknytning til Høyres kommunalkonferanse i Tønsberg i september. Høyre skulle blant annet valgt ny nestleder etter Bent Høie på landsmøtet. Tina Bru er innstilt til vervet.

Tirsdag anbefalte Folkehelseinstituttet å avlyse eller utsette alle arrangementer med over 500 deltakere. For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltakere anbefales risikovurdering før gjennomføring, opplyser instituttet.

Også Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Fremskrittspartiet har planlagt landsmøter, men først senere i vår.