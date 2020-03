Nybø overtar lederrolle for Venstre i regjering

Årsaken er at hun har lengst fartstid av Venstres statsråder.

– Min oppgave er å lede Venstres arbeid i regjeringen fremover, sier Nybø.

Hun skal blant annet delta i budsjettforhandlingene som starter på mandag.

Nybø sier hun fikk vite om Grandes avgang fra henne selv på søndag.

– Det kom som en overraskelse på meg at vi må si farvel til en leder vi har hatt i ti år, sier Nybø.

– Var det rett av Trine Skei Grande å gå av?

– Trine har tatt den beslutningen, og jeg har stor forståelse og respekt for at hun har gjort det. Hun har stått på for dette partiet og gjort en formidabel jobb i ti år. Nå er det noen andre som må lede dette laget.

– Jeg vil mane alle som ser på seg selv som en fremtidig leder av Venstre, til å samle laget og vise lederskap, slik at vi kan gå samlet videre, sier Nybø til NTB.