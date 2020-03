Rotevatn: – Ikke dagen for å lansere lederkandidatur

– Dagen i dag er ikke en dag for å lansere lederkandidatur, sa Rotevatn etter et partimøte på Stortinget onsdag ettermiddag.

Grande kunngjorde kort tid før møtet at hun gir seg som partileder.

– I dag er jeg opptatt av å si at jeg syns Trine har vært en svært god leder for Venstre. Mange i Venstre er glad i Trine, og jeg tror folk respekterer beslutningen hun har tatt. Så er det viktig at vi nå står sammen som parti framover, sa Rotevatn.

Det nå blir opp til valgkomiteen å komme med en ny innstilling, konstaterer han.

– Jeg skal snakke med valgkomiteen hvis de spør om jeg vil snakke med dem.