SV og Rødt ber regjeringen nekte mottakere av virusstøtte å betale utbytte

Regjeringen varslet tirsdag flere tiltak som skal leges fram fredag skal hjelpe bedrifter som er berørt av virusbruddet. Fritak fra formuesskatt og at staten skal dekke utgifter til permittering, samt returbetaling av innbetalt skatt for bedrifter som sliter med underskudd er blant ordningene.

Nå ber SV og Rødt regjeringen sette ned foten for at selskapene som mottakere av krisehjelpen også skal utbetale utbytte.

– Regjeringen må stille krav om å begrense utbytte og stans i lederbonuser for bedrifter som får krisehjelp, sier Kari Kaski i SV til Klassekampen.

Hun mener det også bør stilles som krav at lederlønninger fryses i selskapene.

– Det er helt rimelige krav som bidrar. Staten gir støtte for å styrke likviditeten og hindre at bedrifter går konkurs. Det ville være helt meningsløst hvis penger tas ut av bedriften for å belønne sjefer og aksjonærer, sier Bjørnar Moxnes i Rødt som stiller seg bak kravet.

Finansdepartementet har ikke svart avisa på om det stilles betingelser for å motta støtten.

(©NTB)