Listhaugs corona-tiltak: Gratis bompenger og parkering

Sylvi Listhaug, nestleder i Frp, har kommet med forslag til konkrete tiltak for å gjøre det enklere for ansatte å jobbe hjemmefra:

– Jeg mener situasjonen nå gjør det nødvendig å gi flere et alternativ til å komme seg på jobb uten å føle frykt for å pådra seg smitte på offentlige kommunikasjonsmidler. Til vi har fått kontroll på coronaviruset, bør folk gis gratis passering gjennom bommene i alle fall rundt de store byene, sier Listhaug i et intervju med VG.

Gratis parkering

Hun sier gratis parkering også bør tilbys i samme periode.

– Når flere i en periode vil komme inn i byen med bil, må det kortsiktig tilrettelegges for å gjenåpne parkering i gater å gjøre parkeringen gratis. Samlet vil dette kanskje kunne bidra til være et av de viktigste tiltakene for å hindre smitte.

På spørsmål fra VG om dette er et Frp-populistisk tiltak svarer Listhaug at hun mener det er for å hindre at folk slipper å stå som sild i tønne på kollektive transportmidler og forhindre spredning av viruset. Frp-politikeren mener også at dette skal gjelde i alle de store byene i Norge.

– Færre vil reise kollektivt

Helseminister Bent Høie (H) vil ikke gi gratis bompassering og parkering.

– Helsedirektoratet har allerede bedt arbeidsgivere som har mulighet til å innføre hjemmekontor eller øke bruken av fleksitid, om å gjøre dette. På den måten reduserer vi antall mennesker som reiser kollektivt samtidig. De som har mulighet til å ha hjemmekontor sparer bompenger.

Han legger til:

– I tillegg har Helsedirektoratet oppfordret kollektivselskaper til å sette i gang ekstra rengjøring av T-banevogner, busser, trikker også videre. De oppfordrer også til ekstra rengjøring på områder med stor publikumstrafikk.

– Ikke aktuelt

Raymond Johansen fnyser av Listhaugs forslag og mener forslaget er populistisk og upassende i den situasjonen Norge er i i dag.

– Det er ikke aktuelt med gratis parkering eller å ta ned bomringen. Nå trenger Norge politisk samling og lederskap. Vi har en pandemi – vi må ta ansvar for å trygge befolkningen og sette inn nødvendige tiltak for å unngå smitte og spredning, sier han til VG.