Her er regjeringens krisetiltak

De omfattende tiltakene som er satt inn de siste dagene både her hjemme og i mange land er nødvendige for å begrense smitte. De får konsekvenser for den enkelte, for norske bedrifter, arbeidsplasser og arbeidstakere, og for samfunnet i stort. Store deler av økonomien er påvirket.

Det blir verre før det blir bedre

- Det er vanskelig å si hvor store konsekvensene blir og hvor lenge de vil vare, men vi vet at det høyst sannsynlig blir verre før det blir bedre. Våre tiltak nå er derfor det første bidraget til at vi unngår unødvendige konkurser og oppsigelser. Vi må sikre at vi har jobber å gå til i andre enden av denne krisen, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

- Heldigvis er norsk økonomi grunnleggende solid. Vi har et godt utgangspunkt. Arbeidsledigheten er lav, vi har lønnsomme bedrifter og solide banker, og vi har handlingsrom i den økonomiske politikken, sier finansminister Jan Tore Sanner i en melding.

Det viktig å sikre likviditeten nå, og derfor er allerede fire tiltak satt inn:

- Norges bank har satt ned renten, motsyklisk kapitalbuffer er satt ned slik at bankene skal kunne ha handlefrihet til å finansiere næringslivet i tiden som kommer, og Norges Bank vil tilby ekstraordinære kortsiktige lån til de norske bankene. I tillegg, kan selvstendig næringsdrivende utsette innbetaling at forskuddsskatten, sier finansministeren.

Tiltak i tre faser

Regjeringen jobber med tiltak i tre faser:

Nå iverksettes strakstiltak for å unngå unødige konkurser og oppsigelser for bedrifter som er akutt rammet av virusutbruddet.

Den nærmeste tiden vil det jobbes med ytterligere konkrete tiltak, både for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet, og for næringslivet for øvrig.

Regjeringen vurderer også bredere tiltak for å opprettholde aktiviteten dersom dette blir nødvendig.

I denne første fasen har regjeringen prioritert følgende tiltak: