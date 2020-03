Spania setter hele landet i karantene

Lørdag erklærer Spania krisetilstand og innfører strenge tiltak for å begrense spredning av coronaviruset, som er blitt påvist hos over 6.000 personer i landet.

Ifølge Reuters vil president Pedro Sánchez be alle spanjoler om å holde seg hjemme, med mindre de må ut for mat, medisiner, på sykehus, på jobb eller ut for å gjøre kritiske oppgaver.

Det skal også nedlegges et generelt reiseforbud for innbyggerne. Spania er det landet i Europa som er hardest rammet av coronaviruset etter Italia.

Helsemyndighetene opplyser at antall smittede nå har økt til 5.753 mennesker, halvparten av dem i hovedstaden Madrid. Det er en økning på 1.500 på 24 timer.

Sánchez sier at antallet kan nå opp i 10.000 i løpet av få dager, ikke langt fra antallet som Italia har meldt om.

Spania følger i fotsporene til Italia med å stenge ned deler av landet. Italia utvidet nedstengningen til hele landet, mens Spania hittil har isolert noen byer i Catalonia og stengt barer og restauranter i Madrid.