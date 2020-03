NHO-sjefen godt fornøyd med krisepakken

– Et samlet Storting har gått foran og har vist det politiske lederskapet vi trenger i denne krisen. NHO er glade for at politikerne har lyttet og forstått bedriftenes alvorlige situasjon, sier Almlid i en epost til NTB.

Han var mindre fornøyd da regjeringen la fram en midlertidig krisepakke fredag i forrige uke. Nå er tonen en annen.

– Denne helgen har vist hvordan norsk politikk og trepartssamarbeidet fungerer på sitt beste. Denne samlingen vil få betydning for vår evne til å håndtere krisen fremover, mener Almlid.

Han er opptatt av å unngå konkurser blant sunne selskaper og at ingen jobber skal gå tapt. Dessuten vil han opprettholde samfunnskritiske funksjoner.

– Dette brede forliket er et svært viktig bidrag til bedriftene, og sender et signal om at samtlige politikere står sammen, avslutter Almlid.

