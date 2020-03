USA og Canada stenger grensen

USAs president Donald Trump skriver på Twitter at USA og Canada er enige om å stenge grensene for "ikke-essensiell trafikk" midlertidig på grunn av coronavirus-krisen. Han skriver at handelen ikke vil bli rammet og at flere detaljer kommer.

Trump har fått kritikk fra mange for å tone ned coronaviruset. Han tar seg selv i forsvar på Twitter.

– Jeg har hele tiden tatt det kinesiske viruset på alvor, og har gjort en veldig god jobb fra begynnelsen, inkludert min tidlige beslutning om å stenge "grensene" fra Kina, mot nesten alle ønsker. Mange liv ble reddet, skriver han.