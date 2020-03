Statsansatte kan bli tvunget til å jobbe for NAV

Hensikten er å få bukt med den massive søknadsmengden, skriver DN.

– Det er ikke mulig for NAV å håndtere dette på kort sikt. Nav gjør sitt ytterste, men de mangler personell, sier Røe Isaksen.

– Kan skje i morgen

Den nye kriseloven åpner for at regjeringen kan innføre tiltak som til vanlig ville gått gjennom Stortinget. Dersom fullmaktsloven går gjennom, kan regjeringen beordre statsansatte fra andre virksomheter til NAV.

Det kan bety at ansatte i Utlendingsdirektoratet, som allerede jobber med saksbehandling, kan brukes i NAV i en periode.

– Det er et tiltak som kan bli brukt veldig fort. Det kan skje i morgen. Her må ting vurderes så raskt som mulig. NAV vurderer fortløpende hva de trenger, sier statsråden.

NAV mottok 104.300 søknader om dagpenger tirsdag og onsdag denne uken. Nesten alle søknadene kommer fra folk som er blitt permittert av sin arbeidsgiver.

Vil skjerme NAV-ansatte

Fagforbundet og Fellesorganisasjonen krever at NAV-ansatte blir definert som en samfunnskritisk funksjon, skriver Dagsavisen.

– Den primære oppgaven for NAV-kontorene er nå å sikre at alle har en basisinntekt. Da er det utrolig viktig at vi ser det enorme kjøret NAV-kontorene har, sier leder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen (FO).

Regjeringen har bare definert nøkkelstillinger i NAV som samfunnskritiske.

– Nå er det unntakstilstand. De ansatte må skjermes. Vi har fått bekreftet av folk i førstelinjen at arbeidspresset er kjempestort, sier leder Mette Nord i Fagforbundet.

