SV vil ha utbyttenekt for banker

Fredag legger regjeringen fram forslag om lånegarantier verdt 50 milliarder kroner. Det skal gjøre det mulig for bankene å hjelpe bedrifter som sliter på grunn av koronakrisen.

– Nå går vi inn med enormt mye penger for å holde hjulene i gang og trygge folks inntekter. Vi må hindre at noen beriker seg og skor seg på at både folk og bedrifter trenger kapital, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

SV vil derfor foreslå at det stilles krav til bankene om at de ikke får lov til å ta ut utbytte så lenge de benytter seg av lånegarantiene.

– Nå må alle bidra og være med i dugnaden, lyder hennes budskap til finansnæringen.

Kaski opplyser at finanskomiteen får 24 timer på seg til å behandle garantiordningen, som regjeringen varslet på søndag. Så skal den legges fram for behandling i Stortinget lørdag.

Lånegarantiene er spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter som får driftstap.

Regjeringen vil også foreslå å gjenopprette Statens obligasjonsfond og tilføre fondet 50 milliarder kroner.

(©NTB)