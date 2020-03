Kontaktforbud innføres i Tyskland

Det melder nyhetsbyrået DPA, som er orientert om planene. Statsminister Angela Merkel og lederne for de tyske delstatsregjeringene ble enige om å innføre tiltaket da de holdt en telefonkonferanse søndag.

Formålet med tiltaket er å stanse spredningen av coronaviruset som har forårsaket en pandemi. Så langt er nesten 24.000 personer smittet i Tyskland, og dødstallet har passert 90 i landet.

Familier og personer som bor sammen i samme husholdning, er unntatt fra forbudet.

Nærmere detaljer om utforming og håndheving av tiltaket er ennå ikke kjent. Hovedtrekket er imidlertid at det ikke skal være lov å samles mer enn to og to.

Før søndagens enighet hadde tolv av de 16 tyske delstatene allerede innført vidtrekkende restriksjoner på forsamlinger.

