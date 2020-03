Regjeringen utelukker ikke å stramme inn for kommuner med egne coronaregler

Både statsminister Erna Solberg (H) og justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) ba før helgen kommuner om å droppe egne kommunekarantener og ikke gå lenger enn de nasjonale coronareglene for å begrense folks ferdsel innenlands.

Men flere nordnorske kommuner nekter å etterkomme anmodningen og har innført egne karanteneregler for alle som har reist sør for Dovre. På Helgeland har kommunelegene nå varslet at de vil ilegge karantene for alle som vil komme inn utenfra til en av de 18 kommunene i regionen.

Vurderer innstramming

Lars Jacob Hiim, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, avviser ikke at regjeringen kan stramme inn på regelverket, slik at kommunene ikke lenger får anledning til å innføre egne lokale karantener.

– Vi er opptatt av å finne løsninger i samarbeid, men vi må løpende vurdere situasjonen om vi må gjøre mer, fordi vi ser at det har en del negative effekter som vi ønsker å unngå, og det må vi kontinuerlig vurdere, uttalte Hiim under politiske kvarter på NRK mandag.

Hiim sier myndighetene må ha to tanker i hodet samtidig: Man skal jobbe for å få smittetallene ned, men samtidig sørge for at samfunnet fungerer på best mulig måte.

– Vi får mange tilbakemeldinger fra industrien og næringslivet om at disse lokale karantene skaper store utfordringer. Det gjør at man ikke får til inn nøkkelpersonell, og at man opptrer unødvendig firkantet sier han.

– Ekstremt sårbart

Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen (Ap) kaller «søringkarantenen» for nødvendig for å begrense smitten i nord.

– Episenteret er i Oslo, der er det 0,65 prosent smitte per 1.000 innbygger. I Nord-Norge er det 0,13 per 1.000 innbygger. Det betyr at smittetettheten i Oslo er fem ganger større enn i Nord-Norge. Og Oslo har også en større smittetetthet enn i Polen, og vi åpner ikke opp for polske flygninger til Norge, påpeker Wilhelmsen.

Han understreker at Tromsø gir dispensasjoner slik at næringslivet går rundt.

– Jeg har vært i kontakt med næringslivet, de sier det er helt uproblematisk i en kort periode, sier Wilhelmsen.

Kommuneoverlege i Alstahaug kommune på Helgeland, Kirsten Toft, forsvarer at kommuneoverlegene der har blitt enige om å innføre karantene for alle som kommer utenfra regionen.

– Vi er i en ekstremt sårbar situasjon. Vi har små legekontor, små kommuner og små sykehus. Vi har et veldig sårbart nøkkelpersonell som jobber i samfunnskritiske funksjoner, lange avstander og mye vær, vind og vinter, og det er en prekær mangel på smittevernutstyr og testmedier per i dag, det tar veldig lang tid før vi får testsvar når vi i dag tester for coronavirus, sier Toft.

(©NTB)