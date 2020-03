Har politikerne skjønt hva som må til?

23.03.2020 Trygve Hegnar kommenterer utviklingen på Oslo Børs, utviklingen i oljeprisen og hvordan coronakrisen påvirker alt og alle over hele verden. På Oslo Børs var det stort sett rødt mandag, med et par unntak, men det ser mørkt ut for eksempelvis Norwegian og XXL. Og med en oljepris som kan være på vei ned mot 10 dollar er det ikke noen lyspunkter for oljeselskapene eller i oljeservice heller.