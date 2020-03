G20s finansministere holder nytt møte

G20-landene møttes forrige uke til en telefonkonferanse hvor de lovet en samlet front i kampen mot viruset, og sa de vil tilføre verdensøkonomien 5.000 milliarder dollar.

Summen skal brukes til å møte de «sosiale, økonomiske og finansielle konsekvensene av pandemien».

Saudi-Arabia som innehar gruppens roterende presidentskap sier at ministerne og banksjefene igjen møtes for å «fremme et samordnet globalt svar på covid-19-pandemien og dens menneskelige og økonomiske implikasjoner.»

Etter forrige møte 26. mars møte uttalte finansministerne at de ville legge fram forslag til kraftige økonomiske tiltak innen to uker, noe som vil si innen torsdag neste uke.

(©NTB)