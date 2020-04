Krever rask behandling på Stortinget

– 15 prosent av våre medlemmer sier det er stor fare for at de går konkurs i løpet av 3–4 uker, da sier det seg selv at ordningen må komme raskt på plass. Det er faktisk utrolig viktig at det kommer penger inn på konto i midten av april, sier adm. direktør Ivar Horneland Kristiansen i Virke.

Torsdag kveld la regjeringen fram en skisse til en kontantstøtteordning for bedrifter som har opplevd å miste mesteparten av inntektene sine på grunn av virusepidemien. I helgen forhandler Stortinget om ordningen, som etter planen skal vedtas tirsdag.

– Jeg håper Stortinget sørger for at eventuelle ting som kan være vanskelig, kan tas i neste runde, sier Kristiansen.

– Det viktigste nå er at ordningen kommer raskt på plass, sier også NHO-leder Ole Erik Almlid.

Skissen legger opp til at bedriftene skal søke støtte fra og med 17. april og få penger inn på konto 1–3 dager etterpå.

Risiko ved endring

Finansminister Jan Tore Sanner (H) var også tydelig på at Stortinget ikke bør gjøre for store endringer da han presenterte skissen torsdag.

– Handlingsrommet for å gjøre endringer er svært lite dersom man skal unngå forsinkelser, uttalte han.

– Stortinget har den makten og den friheten Stortinget vil ha. Men det er min plikt å opplyse om den usikkerheten og risikoen som endringer kan føre til, utdyper Sanner overfor NTB.

Han sier dette dreier seg om endringer som kan gjøre at ordningen enten ikke vil bli godkjent av ESA eller at det blir vanskeligere å få systemet oppe og stå.

– Det handler blant annet om hvor grensene går for hva man kan få godkjent av uunngåelige faste utgifter, og at man holder seg innenfor regelverket for statsstøtte.

– Hvis vi får en lang prosess i ESA, kan dette dra ut i tid. Det betyr at Stortinget må foreta noen valg, sier Sanner.

Vi hindre misbruk

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum sier lørdag at det i helgen jobbes på tvers av partiene med skissen.

– Vi ser på flere mulige justeringer og forbedringer, og det jobbes med å ramme dette inn på en god måte, men det er ikke sånn at Stortinget kommer til å stoppe det som ligger der, sier Vedum til NTB.

Vedum sier han ikke har noe problem med Sanners appell om å unngå store endringer. Det samme sier Sylvi Listhaug, som forhandler for Fremskrittspartiet.

– Frp vil ikke være med på noe som forsinker dette arbeidet. Noen justeringer vil være nødvendig å vurdere etter hvert, sier Sylvi Listhaug, som forhandler på vegne av Fremskrittspartiet.

– Vi er opptatt av at useriøse aktører og kriminelle ikke skal kunne utnytte ordningen. Derfor må det være en god kontroll med ordningen, understreker Listhaug.

Krever utbytte-forbud

Aps Terje Aasland sier det er viktig å sørge for at ordningen ikke blir utnyttet økonomisk av bedriftene, eller at ansatte blir behandlet på en dårlig måte.

LO er også tydelig på at Stortinget må få på plass flere rammer for å hindre misbruk.

– Jeg er bekymret for overdreven støtte til selskaper som bevisst eller av andre grunner har lagt kostnader til rene driftsselskaper, og eierskapet og inntekter til for eksempel holdningsselskaper. Da kan det fremstilles som et overdrevent omsetningsfall, og man bør se på muligheter ramme inn det, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til NTB.

– Man bør også se på muligheten til å unnta faste kostnader til det man kaller nærstående parter og virksomheter i samme konsern, samt sette krav om at bedrifter som får støtte, ikke kan ta ut utbytte eller gi bonuser, sier Gabrielsen.

(©NTB)