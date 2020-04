NRK: Stortinget vil ikke nekte bedrifter som får støtte, å si opp folk

Ifølge allmennkringkasteren har regjeringspartiene under forhandlingene med Ap, Frp, Sp og SV i all hovedsak blitt enige om å vedta modellen som finansminister Jan Tore Sanner (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) la fram på torsdag i forrige uke.

Forhandlingene pågikk til sent mandag, og vil ferdigstilles tirsdag formiddag før innstillingen går til avstemming i Stortinget.

I ordningen vil mesteparten av de uunngåelige utgiftene til bedriftene med minst 30 prosent inntektsfall på grunn av coronautbruddet dekkes, og bedrifter som er pålagt av staten å stenge får mest.

Finansminister Jan Tore Sanner har sagt at ordningen vil kunne koste rundt 20 milliarder kroner i måneden.

Deler av venstresiden har tatt til orde for et forbud mot utbetaling av utbytte og å nekte bedriftene å utbetale utbytte, men ifølge NRK har de ikke gått gjennomslag for dette i forhandlingene.

I stedet kommer Stortinget med en oppfordring til mottakerne om å ikke gi utbytte, og det kommer trolig også en formulering der det oppfordres til at bedriftene bør unngå oppsigelser i støtteperioden.

