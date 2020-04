Listhaug: – Noen vil bli skuffet over ordningen

– Vi vet at noen bedrifter, eksempelvis de som er sesongavhengige, ikke kommer godt nok ut. De må fanges opp enda bedre enn det man har greid her, sa Listhaug da kompensasjonsordningen for bedriftene ble lagt fram på Stortinget tirsdag.

– Derfor er det viktig at det gjøres justeringer underveis. Men det viktigste nå var å ikke forsinke oppstarten av ordningen og utbetalingen av pengene, sier Frps finanspolitiske talsperson.

Hun advarer også mot at useriøse og til dels kriminelle aktører kan tenkes å ville misbruke ordningen, og mener både A-krimsentrene og Økokrim må styrkes. Tirsdag vil Frp stille et eget forslag i Stortinget om dette.

– Vi må gjøre det vi kan for å hindre misbruk av skattebetalerens penger, sier Listhaug, som støtter forslaget om å oppheve taushetsplikten for bedrifter som mottar støtte.

Hun er også fornøyd med at Stortinget gir regjeringen marsjordre om å komme raskt tilbake med forslag til å stimulere investeringene i olje- og gassnæringen. Dette skal skje før revidert nasjonalbudsjett.

– Det kan redde tusenvis av arbeidsplasser i olje- og gassindustrien, sier Listhaug.

