Justisministeren i USA mener restriksjonene kan ha gått for langt

– Vi har aldri før pålagt borgerrettighetene lignende begrensninger. Konseptet der man må holde seg hjemme er urovekkende nær husarrest, sier Barr et intervju med den konservative radioverten Hugh Hewitt , og understreker at han ikke mener å si at tiltakene ikke var nødvendige, eller at de til og med fremdeles kan rettferdiggjøres enkelte steder. Men han minner om hvor inngripende det er å ikke bare tvinge folk til å holde seg hjemme og innendørs, men også å legge ned levebrødet sitt og slutte å møte andre.

Han sammenligner også restriksjonene med kreftbehandlingen cellegift, der du er nødt til å gå kraftig til verks for å drepe sykdommen, men det kan ikke fortsette for lenge - det tåler nemlig ikke pasienten, ettersom man bremser all cellevekst.

Barr advarer om at med fortsatt nedstenging er «vi i ferd med å drepe pasienten».

Barr mener restriksjonene kan til og med kan gi borgerne grunnlag for å saksøke delstatene de bor i og sier at Justisdepartementet «vil se på det» og «ta et standpunkt».

– Vi følger nøye med på en rekke av disse reglene som blir satt på plass. Og om vi mener noen går for langt, vil vi i utgangspunktet be guvernørene om å fjerne dem eller justere dem. Om de ikke gjør det, og folk leverer inn søksmål, vil vi stille oss på saksøkerens side, sier Barr.

(©NTB)