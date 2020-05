Frp kraftig ned på ny måling

Fallet for Frp er på hele 3 prosentpoeng siden forrige måling i april, hvor partiet også falt med 2,2 prosentpoeng fra målingen i mars. Bare 47,7 prosent av dem som stemte på partiet under stortingsvalget i 2017 svarte at de ville stemt Frp nå, skriver VG.

I rundspørringen, som er gjennomført av Respons Analyse mellom 20. april og 5. mai, går derimot Senterpartiet fram 1,2 prosentpoeng til en oppslutning på 14,7 prosent. Markant fram, med 1,3 prosentpoeng, går også Høyre som med en oppslutning på 26,5 prosent fra velgerne puster Arbeiderpartiet i nakken med sin oppslutning på 27 prosent. Også Ap går svakt fram, med 0,3 prosentpoeng, på målingen.

SV taper oppslutning med 1,1 prosentpoeng i målingen og ligger på 6,2 prosent, mens Rødt ligger på stedet hvil med 3,5 prosent. MDG går svakt opp med 0,8 prosentpoeng siden april og ender på 5 prosent.

Regjeringspartiene Venstre og KrF går begge litt opp, med henholdsvis 0,2 og 0,4 prosentpoeng. Med 3 og 3,6 prosent er imidlertid begge partiene godt under sperregrensen på 4 prosent og langt lavere enn ved stortingsvalget i 2017, da Venstre endte med 4,4 prosent og KrF fikk 4,2 prosents oppslutning fra velgerne.

Det var 1.000 personer som ble spurt ut i undersøkelsen som har en feilmargin på 2 til 3 prosentpoeng.

(©NTB)