Sykehusene får 5,5 milliarder kroner i coronatilskudd

Nyheten ble presentert av statsminister Erna Solberg (H) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) tirsdag formiddag.

– Vi foreslår å styrke økonomien i sykehusene slik at de har tilstrekkelige midler til å iverksette nødvendige tiltak i forbindelse med coronasituasjonen, sa Høie.

Samtidig foreslår regjeringen en midlertidig nedsettelse av arbeidsgiveravgiften som gir helseforetakene en besparelse på om lag 500 millioner kroner, slik at den samlede pakken blir på i alt 6 milliarder kroner.

Sykehusene er budsjettvinnerne

Solberg presenterte sykehusene som budsjettvinnerne i revidert nasjonalbudsjett.

– Beredskapen vi nå har hatt, skal ikke gå på bekostning av andre, sa Solberg.

– Helsesektoren skal også jobbe med de vanlige pasientene framover. De som har andre behov. Jeg vil takke de som står bak meg og hele sykehussektoren. Det har vært gjort en kjempejobb, sa Solberg til sykepleierne utenfor Rikshospitalet i Oslo.

Pengene skal dekke økte kostnader som følge av virusutbruddet og trappe opp pasientbehandlingen til en mer normal situasjon, samtidig som beredskapsplanlegging, bemanningssituasjonen og smittevernhensyn ivaretas.

De 5,5 milliardene fordeles til sykehusene gjennom de regionale helseforetakene.

Kostnadskrevende drift

– I foretaksmøtet 17. april 2020 ba jeg de regionale helseforetakene om å starte opptrapping til mer normal pasientbehandling samtidig som beredskapsplanlegging, bemanningssituasjonen og smittevernhensyn ivaretas, sa Høie.

– Jeg vil takke for jobben dere har gjort og gjør. Pengene er en oppfølging av det vi har sagt hele veien. Sykehusene må drive på en mer kostnadskrevende måte og sørge for at de har en god beredskap videre, sa Høie, som påpekte at dette ikke er over:

– Det er kanskje slutten av begynnelsen, men vi er forberedt på at dette varer en stund til.