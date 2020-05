Finansdepartementet: Flere vil få kompensasjon

– Kompensasjonsordningen ser i all hovedsak ut til å virke etter hensikten. Ordningen har hjulpet over 20.000 bedrifter allerede og antallet stiger daglig. Når vi nå åpner søknadsrunden for april gjør vi noen justeringer, slik at enda flere skal kunne få støtte og at ordningen treffer enda bedre, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Nyheten er hentet fra Regjeringens pressemelding.

– Vi setter nå ned egenandelen i ordningen, først og fremst for å komme de minste bedriftene i møte. Mange småbedrifter har allerede benyttet seg av ordningen, og disse vil merke effektene av redusert egenandel best i neste søkerunde, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Dette er de viktigste endringene som gjelder fra april:

Egenandelen halveres fra 10 000 til 5 000.

Hvert foretak kan motta gaver for inntil 3 000 kroner per måned, uten at det skal regnes som omsetning. Det vil sørge for at kronerulling og lignende inntil denne grensen ikke fører til redusert tilskudd. Ellers er det slik at inntekt fra andre støtteordninger i forbindelse med virusutbruddet må regnes som omsetning, for eksempel tilskudd fra ordningen for selvstendig næringsdrivende.

Dyrefor og uunngåelig lønn regnes som uunngåelige faste kostnader, for tjenesteytende virksomhet der levende dyr er en del av tjenesten og dyrevernhensyn gjør det nødvendig med en viss bemanning, som for eksempel hundekjøring og rideskoler. Oppdrettsnæringen ikke er omfattet.

– Dyr må tas vare på uavhengig av økonomiske kriser. Det koster å gi dem mat og stell, og jeg er derfor veldig glad for at bedrifter som driver med hundekjøring, dyreparker og akvarier nå vil få kompensasjon for disse utgiftene, sier næringsministeren.

Kompensasjonsordningen vil også bli justert slik at den treffer sesongbedrifter bedre.

Sesongbedrifter tjener penger i løpet av en kort periode, som de bruker til å dekke kostnadene gjennom hele året. Det gjør dem sårbare for midlertidig omsetningssvikt hvis svikten kommer i høysesongen. Foretak som har en stor del av omsetningen sin i vårmånedene, er derfor ekstra hardt rammet av virusutbruddet, heter det.

Fra og med mai vil beregningsmodellen for kompensasjonsbeløp til sesongbedrifter bli endret slik at faste, uunngåelige kostnader blir skalert med en «sesongfaktor».

Sesongfaktoren vil være omsetning i samme måned i fjor som andel av omsetningen i hele fjoråret, multiplisert med 12.

Eksempel:

Et foretak omsatte for 800 000 kroner i 2019. I april 2019 var omsetningen 200 000. Sesongfaktoren blir da (200 000 / 800 000) x 12 = 3. Kompensasjonsbeløpet for april 2020 vil da bli tre ganger høyere enn om vanlig beregningsmodell lå til grunn.

Sesongfaktor skal også benyttes for månedene utenfor høysesong. Det vil medføre at støtten bli tilsvarende nedjustert.