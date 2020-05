Obama kritisk til håndteringen av coronapandemien

Obama snakket på det direktesendte showet « Show Me Your Walk, HBCU Edition », en to timers livestreaming for i hovedsak svarte videregående skoler og universiteter som ble sendt direkte på YouTube, Facebook og Twitter.

Han mener pandemien har vist at mange statsansatte ikke vet hva de gjør.

«Mange av dem later ikke engang som de har ansvaret», sa Obama, uten å nevne navn på hvem han mener ikke gjør jobben sin. Men i forrige uke gikk den tidligere presidenten hardt ut mot Donald Trump i et telefonmøte med 3.000 medlemmer av administrasjonen sin, hvor han kalte Trumps håndtering av krisen for en «kaotisk katastrofe».

Obamas tale til studentene var en av få offentlige opptredener han har gjort under pandemien og er det et signal om at han akter å spille en stadig med aktiv rolle i den kommende valgkampen. Overfor studentene lovet Obama å «bruke så mye tid som mulig på å drive valgkamp så hardt jeg kan» for Joe Biden, som fungerte som Obamas visepresident.