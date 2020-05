Forenkler reglene for å redde små bedrifter fra konkurs

Målet er å begrense kostnadene for bedriftene.

– Utbruddet av covid-19 rammer mange små bedrifter som ellers ikke ville stått i fare for å gå konkurs. En enkel fremgangsmåte for såkalt rekonstruksjon kan bidra til at slike virksomheter i større grad kan reddes, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Nye midlertidige regler om rekonstruksjon av bedrifter som står i fare for å gå konkurs, trådte i kraft rekordfort 11. mai. Loven gir en rettslig ramme for forhandlinger med kreditorene med sikte på en frivillig eller tvungen ordning av gjelden. De nye reglene reduserer risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som nå rammes av akutt svikt i inntektene.

– Slike forhandlinger for å unngå konkurs kan være kostbare. Det er derfor behov for enklere regler som igjen begrenser kostnadene, sier Monica Mæland.

I forslaget som sendes på høring i dag, ber Justis- og beredskapsdepartementet om innspill til slike regler.

– Regjeringen jobber iherdig med å få hjulene i gang igjen i norsk økonomi. Vi har derfor satt en kort høringsfrist og ser frem til å jobbe videre med innspillene fra de berørte, avslutter Monica Mæland.