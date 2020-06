Sveinung Rotevatn vil bli ny Venstre-leder

Det siste året har lederdiskusjonen rast i regjeringspartiet, noe som kulminerte i at nåværende Venstre-leder Trine Skei Grande kunngjorde at hun ville trekke seg på Venstres neste landsmøte. På grunn av koronakrisen blir det først holdt til høsten.

– Det siste året har vært krevende for partiet vårt. Det har vært mye persondiskusjoner, spekulasjoner og lekkasjer. Det har ikke vært kjekt for noen, minst av alt for oss som har stått midt i det, sier Rotevatn i en video han la ut på sin Facebook-side onsdag morgen.

– Åpen diskusjon

Der begrunner han hvorfor han for første gang åpent sier at han stiller som lederkandidat.

– Partiet skal velge en ny leder, og da trenger vi en god prosess. Vi trenger en åpen diskusjon om hvor vi står, hvor vi skal, og hvem som skal lede oss dit, sier han.

Rotevatn er i dag klima- og miljøminister, og Unge Venstre har tidligere foreslått ham som ny partileder. I mars ble han innstilt som ny nestleder av valgkomiteen i Venstre, men det var før Grande varslet sin avgang.

Utfordrere

Men Rotevatn har flere utfordrere. Både kulturminister Abid Raja, næringsminister Iselin Nybø og kunnskapsminister Guri Melby er pekt på som kandidater til ledervervet.

Verken Nybø eller Melby ville onsdag si om de tar opp kampen med Rotevatn.

– Akkurat nå er vi i innspurten med å lande og presentere enda en krisepakke for landet og næringslivet. Jeg bruker tiden min til å jobbe for få flest mulig bedrifter gjennom denne krisen slik at folk kan komme tilbake på jobb. Lederspørsmålet i Venstre skal jeg ta stilling til år den til kommer, sier Nybø til NTB.

Nesten nøyaktig samme ordlyd har Melby i sitt svar.

Abid Raja har foreløpig ikke kommentert saken.