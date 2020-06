Siv Jensen avfeier varig samarbeid med Arbeiderpartiet

– Fremskrittspartiet er et selvstendig opposisjonsparti. Vårt mål er å samarbeide med dem som fremmer våre saker. Det blir ikke noe varig samarbeid med Arbeiderpartiet, slår Jensen fast overfor NTB.

Utspillet kommer etter at Ap-leder Jonas Gahr Støre åpnet for å tvinge gjennom mer politikk sammen med Frp da endringene i bioteknologiloven ble vedtatt i Stortinget tirsdag.

– Det gir mersmak å få gjennomslag for en politikk som sikrer mer rettferdighet, og som sørger for at velferdsstaten er der for folk, ikke bare de som har råd til å betale for det, sa Støre etter vedtaket.

Mener Ap vingler

Til tross for godt samarbeid med SV og Arbeiderpartiet om bioteknologiloven er Jensen opptatt av å understreke at partiene fortsatt står langt fra hverandre. Hun trekker særlig fram saker om skatter, avgifter og innvandring. Samtidig mener hun at det ofte er vanskelig å vite hva Arbeiderpartiet egentlig mener.

– I asyl- og innvandringspolitikken sier Arbeiderpartiet en ting en dag og det stikk motsatte en annen dag. For en uke siden sa de nei til å hente barn fra Moria-leiren og kalte det usolidarisk. En uke senere skulle de likevel hente dem gjennom å øke antall kvoteflyktninger, sier Frp-lederen.

– De klarer heller ikke å argumentere særlig godt. Det viser bare at Arbeiderpartiet aldri er enig med seg selv. Det er en vingling som er litt krevende for oss, fortsetter hun.

«Firerbanden»

Etter at Frp sa «morn da» til Erna Solbergs regjering i januar og etterlot den som en mindretallsregjering, har partiet i flere saker funnet sammen med de andre opposisjonspartiene og tvunget regjeringen i kne.

Under koronapandemien har Frp, Ap, SV og Senterpartiet fått kallenavnet «firerbanden» etter å ha krevd endringer i forslag fra regjeringen. Jensen er ikke særlig fan av betegnelsen.

– Det er jo Stortinget som fant hverandre på kryss og tvers da vi raskt og effektivt måtte håndtere krisepakkene, og det mener jeg at vi viste veldig godt. Vi gikk sammen og utfordret regjeringspartiene, sier hun.

Kvartetten har også sendt langtidsplanen for Forsvaret i retur og sagt nei til domstolsreformen. Frp, Ap og Sp har i tillegg overkjørt regjeringen på flere punkter i arbeidet med kompetansereformen.

Gnir seg ikke i hendene

Samtidig legger Jensen ikke skjul på at det i flere saker vil være mer naturlig for Frp å komme til enighet med regjeringen. Partiet skal nå i forhandlinger med Høyre, KrF og Venstre om revidert nasjonalbudsjett.

Noe ønske om å se sine tidligere regjeringskamerater lide har Frp-lederen derimot ikke.

– Vi har ikke som mål å påføre noen nederlag. Jeg tror regjeringen skjønner godt at det er en mindretallsregjering. Det er ikke sånn at vi sitter og gnir oss i hendene når det skjer. Vi er opptatt av det vi synes er viktig, sier hun.

Selv om partiet nå er tilbake i opposisjon etter sju år i regjering, har det også positive sider, fremhever Jensen.

– Nå forholder vi oss utelukkende til Frps politikk, og vi slipper å forhandle med andre partier og inngå kompromisser man nødvendigvis ikke er enige i, avslutter partilederen.

