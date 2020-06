Forhandlinger om oljepakke trekker ut – internfrist utsatt

Partene forhandlet sent tirsdag kveld om pakken, men onsdag formiddag satt partene hver for seg på Stortinget.

Imidlertid ble fristen for å skrive merknader til innstillingen i saken utsatt fra klokken 12 til foreløpig klokken 18 onsdag kveld. Merknadene er partienes synspunkter på sakene som behandles.

Komiteen har frist på seg til å avgi sin innstilling til torsdag klokken 10.30.

Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre forhandler om et midlertidig skatteregime for oljenæringen med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet. SV brøt forhandlingene tirsdag kveld.

Partiene er uenige om hvor gunstig pakken skal være for oljenæringen, men alt tyder på at opposisjonen kommer til å jekke opp regjeringens forslag betydelig og gjøre det bedre for sektoren.

