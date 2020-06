Apple-topp med åpent brev om rasisme

Apple-toppen Tim Cook la på torsdag ut et åpent brev om rasisme på selskapets nettside. Grepet ble tatt, etter at politiet i Minneapolis den 25. mai drepte en ubevæpnet afroamerikansk mann.

Berettiget sinne

«For å stå sammen, må vi forsvare hverandre og anerkjenne frykten, smerten og det berettigede sinnet som er blitt provosert frem av det meningsløse drapet på George Floyd og en mye lengre historie med rasisme,» skriver Cook.

«Denne smertefulle fortiden eksisterer fortsatt – ikke bare i form av vold, men i daglige opplevelser av dypt rotfestet diskriminering.»

Apple-toppen viser til at både det amerikanske rettssystemet og sykdommer har en tendens til å ramme personer av ulike raser i ulik grad, samt at det er store forskjeller i de offentlige godene og utdannelsestilbudene.

Føler seg redde

«Jeg har hørt fra så mange at dere føler dere redde – redde i deres egne nabolag, redde i deres daglige liv, og verst av alt, redde i deres egen hud,» fortsetter Cook.

«Vi kan ikke ha et samfunn det er verdt å feire, med mindre vi kan skape frihet fra frykt for hver person som gir dette landet sin arbeidskraft, kjærlighet og sitt liv».

Toppsjefen lovte at Apple vil fortsette å levere sin teknologi til skoler i fattige nabolag, i tillegg til å bekjempe klimaendringer og donere penger til ulike antirasistiske organisasjoner.

Tegn på privilegium

«For tiden ønsker mange folk mest av alt å gå tilbake til normalen, eller til et status quo som bare er komfortabelt, dersom vi nekter å ta stilling til urettferdighet,» skriver Cook.

«Det kan være vanskelig å innrømme, men dette ønsket er i seg selv et tegn på privilegium.»

Ifølge toppsjefen beviser drapet på Floyd at vi må hige etter noe langt bedre enn «normalen». Han avslutter det åpne brevet med et sitat fra Martin Luther King, som erklærte at «vår overlevelse avhenger av vår evne til å være våkne, til å tilpasse oss nye ideer, til å være årvåkne og til å møte utfordringene som ligger i endringer.»