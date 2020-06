Lysbakken: – Velferdsstaten er i ferd med å rakne

– Bunnlinjen i velferdsstaten er i ferd med å rakne, slo Lysbakken fast i en forhåndsinnspilt tale til SVs landsstyremøte lørdag.

Han viser til at økte kostnader og mindre skatteinntekter som følge av krisen gjør at skoler, barnehager, eldreomsorg, renhold og helsetjenestene i kommunene er under stort press.

– Nå kuttes det i fylker og kommuner over hele landet. Fra Arendal til Nordkapp. På Lillestrøm, i Bodø, i Trysil, i Oslo og i Vågan. Det betyr dårligere skoler for ungene våre, dårligere eldreomsorg og helsetjenester. Regjeringen svarer med at fylkene og kommunene allerede har fått penger gjennom en midlertidig bevilgning fra Stortinget. Alle som følger med, skjønner at dette på langt nær er nok, slår SV-lederen fast.

Tre krav

SV stiller nå tre krav til regjeringen:

* Økonomiske tap og ekstrautgifter for kommuner og fylker som følge av koronakrisen må dekkes fullt ut.

* Det må komme en krisepakke til kommunene for å sikre oppdrag til bedriftene, og arbeid og tjenester i kommunene.

* Det må komme en kraftig økning i overføringene til kommuner og fylker i neste års statsbudsjett.

– Det holder ikke med tomme løfter om at regjeringen skal ta fram kalkulatoren for å «regne litt på det», det holder ikke med rapporter og et stort «kanskje» om penger en gang i fremtiden. Det er nå krisen er, sier Lysbakken.

– Regjeringen mangler en plan

Han kritiserer nok en gang Solberg-regjeringen for å være grå og tafatt i møte med koronakrisen. SV-lederen mener regjeringen har skuslet bort muligheten til å ruste seg bedre mot den globale klimakrisen og krisen som kan oppstå når oljeinntektene tørker inn.

Det var mangelen på en grønn krisepakke som gjorde at SV brøt forhandlingene om oljeskatt tidligere i uken, sier partilederen.

– Svaret på krisen vi står i nå, burde vært en helhetlig plan for klima og industri. I stedet vil de andre partiene satse på én eneste ting, nemlig store skattefordeler for oljeselskapene. Det kunne ikke SV være med på.

Lysbakken mener også det er «hårreisende» at regjeringen fortsatt ikke vil stille krav om null oppsigelser i bedrifter som får statlig krisestøtte.

– Det betyr at bedrifter for eksempel innen reiseliv, som kan ha bruk for en del av de ansatte i sommer, kan ta permitterte tilbake, la staten betale lønnen, for deretter å si dem opp til høsten, påpeker han.

– Fordømme Trump

Lysbakken mener også at regjeringen bør fordømme politidrapet på afroamerikanske George Floyd og president Donald Trumps håndtering av saken.

Floyd (46) døde etter en brutal pågripelse i Minneapolis 25. mai. Hendelsen har utløst massive demonstrasjoner mot politivold over hele USA og flere andre steder i verden.

– Nå er tiden inne for å plassere ansvaret der det hører hjemme. Jeg vil innstendig oppfordre statsministeren til å slutte å være så irriterende høflig mot Donald Trump, sier Lysbakken og viser til at Trump blant annet har truet med å sette inn militæret mot befolkningen, og at demonstranter ble ryddet vekk for at presidenten skulle posere med bibelen i hånden.

– Trumps bevisste provokative respons har bidratt til å eskalere opptøyene i amerikanske storbyer. Drapet må fordømmes. Trumps håndtering må også fordømmes, sier Lysbakken.

(©NTB)