Regjeringen og Frp enige om kommuneproposisjonen

Frps kommunalpolitiske talsperson Helge André Njåstad gleder seg til å presentere enigheten.

– For oss har det vært spesielt viktig å forbedre ordningen med ressurskrevende brukere, ferjeavløsningsordningen og å gi kommunesektoren et stortingsvedtak som sikrer forutsigbarhet for at hjulene må holdes i gang, sier han til NTB.

Pressekonferansen holdes torsdag klokken 13 på Stortinget.

Forhandlingene om proposisjonen har pågått siden 20. mai. Da fremmet Njåstad krav om flere hundre millioner kroner i økt støtte til fylkeskommunene for å få ned ferjeprisene.

Regjeringen la i revidert nasjonalbudsjett inn 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger på fylkesveiferjene.

Njåstad trakk også fram kollektivselskapenes prekære økonomiske situasjon som et sentralt tema i forhandlingene.