Bompengestriden blusser opp i budsjettinnspurt

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF har foreløpig ikke klart å bli enige med Frp om revidert nasjonalbudsjett og nye koronatiltak i den såkalte fase 3. De to sakene forhandles parallelt.

Det har vært håp om å få på plass en avtale onsdag, men håpet svinner.

Finanskomiteens leder Mudassar Kapur varsler nemlig nye forhandlingsmøter etter partienes gruppemøter onsdag ettermiddag.

– Det er ikke noen tvil om at vi fortsatt har en jobb å gjøre, på begge sider av bordet. Men det går stadig fremover. Det må det gjøre, for vi er litt over tiden, sier han til NTB.

En eventuell avtale må behandles i Frps gruppemøte før den kan bankes. Det skal ikke ha vært noen konkret avtale på bordet før partiets gruppemøte, som startet onsdag klokken 14.

Mange hindringer

Kutt i bompenger har hele veien vært et sentralt krav fra Frp, men bomfri sommer på riksveiene skal sitte langt inne for regjeringspartiene. Tiltaket koster anslagsvis 300–500 millioner kroner. Frp vil ha en milliardsatsing på vei, og bompengekutt i en eller annen form inngår som en vesentlig del.

De fire partiene brukte store deler av sommeren i fjor på å krangle om bompenger, en konflikt som skapte svært dårlig stemning mellom Frp og Venstre.

Også inntekter til Havbruksfondet har vært et sentralt tema. Frp har ønsket større inntekter til kommunene på bekostning av staten enn det regjeringen har lagt opp til, etter det NTB forstår.

Når det gjelder Reisegarantifondet, har Frp ønsket å styrke pakken og sørge for at forbrukerne får igjen pengene sine, uten at selskapene går konkurs.

Frp har underveis i forhandlingene også krevd at avgiftsøkningen på ikke-alkoholholdig drikke fra 2018 reverseres. Tiltaket har en halvårseffekt på 365 millioner kroner.

Eldre og bompenger

Frps forhandlingsleder Sylvi Listhaug understreket onsdag at partiet nå er opptatt av å sikre at de eldre får like mye hjelp som barn og unge etter koronakrisen. Hun har krevd en pakke på 400 millioner.

Listhaug sa også at Frp er opptatt av pasientbehandling og mer penger til sykehusene for å styrke behandling som ikke er koronarelatert.

– Så er det klart at vei må på plass. Vi skal både ha asfaltlukt over det ganske land og sette i gang prosjekter som er mulig å bygge ut. Også bompenger er et spørsmål vi er særdeles opptatt av, sier Listhaug.

Eiendomsskatt

Alt tyder på at Frp får gjennomslag for å reversere regjeringens forslag om å utsette kutt i makssatsen for eiendomsskatt. Det betyr at kuttet fra 5 til 4 promille for å begrense kommuners muligheter til å hente penger på eiendomsskatt kommer allerede neste år.

Kilder understreker at budsjettavtalen onsdag ettermiddag ikke var ferdig forhandlet, men etter det NTB erfarer, kommer ikke Frp til å inngå noen budsjettavtale uten at dette punktet er i boks.

Utgangspunktet for forhandlingene er statsbudsjettet for 2020, som Frp-leder og daværende finansminister Siv Jensen la fram i fjor høst.

Men da koronaepidemien rammet Norge, måtte budsjettet bearbeides kraftig. Det ble i realiteten et «koronabudsjett», med kraftig oppjustert pengebruk.

To uker etter at forslaget til revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram 12. mai, la så regjeringen fram en ny tiltakspakke med en økonomisk ramme på 27 milliarder kroner.