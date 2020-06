Budsjettforhandlingene nærmer seg slutten

Fremskrittspartiet gjenopptok samtalene med Høyre, KrF og Venstre torsdag formiddag. Partiene forhandler parallelt både om revidert nasjonalbudsjett og om de nye koronatiltakene i regjeringens såkalte fase 3-pakke.

– Det begynner å se bra ut, sier Frps nestleder Sylvi Listhaug.

Hun bekrefter at hun har håp om å legge fram en enighet i løpet av dagen, men tar forbehold om at ingenting er klart før alt er klart.

Et sentralt punkt i sluttfasen av forhandlingene har vært Frps krav om bompengefri sommer på riksveiene. Dette skal sitte langt inne for regjeringspartiene, men også en annen modell for bompengekutt er blitt diskutert.

Andre hovedkrav fra Frp har vært mer penger til helse og eldreomsorg og avgiftskutt.

Finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H) bekrefter at partiene begynner å nærme seg mål.

– Det blir en arbeidsøkt. Så får vi se hvordan det går. Men det har vært progresjon hver dag nå, sier Kapur til NTB.

De interne fristene for å nå enighet i forhandlingene er allerede blitt forskjøvet flere ganger. Saken skal behandles i stortingssalen neste uke.

