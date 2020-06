Budsjettavtale klar mellom regjeringspartiene og Frp – må godkjennes av Frps stortingsgruppe

Oppdatert: Frps stortingsgruppe har godkjent avtalen, og ifølge NRK blir det pressekonferanse på Stortinget klokken 15.30.

– Vi vil anbefale den. Så blir det opp til stortingsgruppen vår å avgjøre om den er god nok, sa Frps forhandlingsleder Sylvi Listhaug på vei ut fra et forhandlingsmøte tidligere i ettermiddag.

Plusser på fem milliarder

Etter det NTB forstår, har Frp fått gjennomslag for å styrke revidert nasjonalbudsjett og coronatiltakene i den såkalte fase 3 med drøyt fem milliarder kroner i omprioriteringer og påplussinger.

De største beløpene vil etter alt å dømme gå til en vei- og bompengepakke og en storsatsing på behandling som ikke er relatert til corona, på sykehusene. Frp har også krevd en eldrepakke på 400 millioner.

Alt tyder på at Frp får gjennomslag for å reversere regjeringens forslag om å utsette kutt i makssatsen for eiendomsskatt. Det betyr at kuttet fra 5 til 4 promille for å begrense kommuners muligheter til å hente penger på eiendomsskatt kommer allerede neste år.

Revidert nasjonalbudsjett og krisetiltakene skal behandles i Stortinget tirsdag og fredag i neste uke.