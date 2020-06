Ap vil forlenge permitteringsordning ut året

– For mange permitterte og ledige er denne krisen langt fra over. Fellesskapet må stille opp for dem, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Han legger nå fram nok en brikke i sitt alternative forslag til revidert nasjonalbudsjett. Arbeiderpartiets krav er at de nye permitteringsordningene som ble innført i kjølvannet av koronautbruddet, må forlenges ut året. Prislappen for dette anslås til 3 milliarder kroner.

I dag er utgangspunktet at ordningene skal gjelde til 1. november.

Men Arbeiderpartiet legger også inn et «stoppunkt» 1. november med en ny periode på fem dager med lønnsplikt for arbeidsgiverne før de kan permittere videre, forklarer Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud.

– Vi tror det vil bidra til at arbeidsgiverne må tenke ordentlig igjennom om de kan hente inn igjen dem som er permittert, sier hun.

