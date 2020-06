Støre vil gjenreise Norge fra søppeldynga

Partileder Jonas Gahr Støre besøkte Batteriretur AS i Fredrikstad. Her gjenvinnes batterier fra hele Norge.

Partileder Jonas Gahr Støre besøkte Batteriretur AS i Fredrikstad. Her gjenvinnes batterier fra hele Norge. Foto: Tore Meek

– Jeg mener dette er et nesten eksistensielt problem, sier Støre.

NTB møter ham i Fredrikstad, der hans egen bestefar i sin tid drev jernstøperi. Nå er Støre på plass for å besøke bedrifter som Batteriretur og Stene Stål Gjenvinning, som har spesialisert seg på å hente ny verdi ut av produkter som før ble kastet i søpla.

Støre mener forretningsmulighetene er store.

– Det gir muligheter for arbeidsplasser og verdiskaping, samtidig som det kan løse et miljøproblem.

Store ressurser går tapt

Støre viser til en rapport fra organisasjonen Circle Economy. Der kommer det fram at mer enn 100 milliarder tonn med mineraler, fossile brensler, metaller og biomasse tas inn i verdensøkonomien hvert år.

Bare 8,6 prosent gjenbrukes.

Resten kastes, dumpes i havet eller graves ned. Samtidig tømmes verden for viktige råmaterialer.

– Det er en sløsing med verdifulle ressurser, den måten man nå kaster på og ikke reparerer, ikke gjenbruker. Det kan vi ikke fortsette å leve med. Jorda har ikke ressurser til det, sier Støre.

Marked i vekst

Fredrik Andresen, daglig leder i Batteriretur, forteller at bedriften tar imot alle typer batterier fra Lindesnes i sør til Svalbard i nord og sorterer, demonterer og håndterer dem på en forsvarlig måte. Bare i år er 117.000 batterier samlet inn.

Men de virkelig store pengene ligger i batteriproduksjon, understreker Andresen. Han håper Norge nå vil melde seg på i kampen om å vinne dette markedet.

– Det er en diger industrimulighet her hvis Norge velger å ta den, sier Andresen til NTB.

Foreslår tiltakspakke

Støre foreslår nå en pakke med tiltak for å sette fart på innsatsen:

* Produkter skal leve lenger. Det vil Arbeiderpartiet sikre ved å utvide garantitida for produkter, gi forbrukere rett til reparasjon for alle produkter og stille krav om at produkter designes for å vare.

* Nye krav om bruk av resirkulert råstoff i produksjon skal sikre redusert fotavtrykk.

* Kravene til informasjon om produkter skal skjerpes.

* Krav om redusert avfall i produksjon og handel og skjerpede krav til avfallshåndtering skal førge for at mer avfall sorteres, videreforedles og brukes på nytt.

* Ordninger for deling av produkter skal hjelpes fram.

Sirkulær økonomi

Samlebetegnelsen for innsatsen er «sirkulær økonomi» – et begrep Arbeiderpartiet har knabbet fra EU, og som er så utilgjengelig at det kan få journalister og kommunikasjonsrådgivere til å rive seg i håret av frustrasjon.

Men Støre mener det er mer spennende enn det kan høres ut.

– Jeg tror mange som hører begrepet sirkulær økonomi, tenker det handler om å gå på bruktbutikken og kjøpe en gammel genser. Og det er ofte klokt å gjøre det. Men det er slående hvor mye lenger industrimiljøene i Europa er kommet i å diskutere alvoret og mulighetene som ligger i det.

Tinder for restprodukter

Camilla Brox, daglig leder i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi, mener bedriftene i Fredrikstad allerede er langt framme i den sirkulære tenkningen.

Nå jobber hun med et «Tinder» for restprodukter der bedrifter kan finne hverandre og samarbeide for å finne ny bruk til materialer som ellers ville ha havnet på dynga.

– Den enes avfall kan bli den andres ressurs, forklarer Brox.

Ap-Raymond vil gjøre det lettere å kombinere uføretrygd og jobb

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo sier han vil heve terskelen for å få 100 prosent uføretrygd og gjøre det enklere å kombinere uføretrygd og jobb.

– Det er etablert et «fast track» til uføretrygd, tempoet er helt ute av kontroll. Norge har fått nesten en ny uføretrygdet i timen mens Erna har vært statsminister. Økningen bare det siste året har vært på 13.000, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo til Dagbladet.

Samtidig varsler byrådslederen at han jobber med å styrke arbeidslinjen internt i Arbeiderpartiet inn mot landsmøtet. Det bør bli langt vanskeligere å få 100 prosent uføretrygd, mener han

– Gradert uføretrygd skal bli hovedregelen, vi må heve terskelen for å få 100 prosent uføretrygd, sier Johansen, som mener man bør gå mye lengre enn i dag når det gjelder å stille krav – til både den enkelte og samfunnets beste.

Samtidig vil han at unge skal være garantert jobb.

– Det er helt avgjørende at velferdsstaten framover ikke bare tilbyr en inntekt gjennom en passiv kontantytelse, men også tilbyr inntekt gjennom arbeid. Arbeid bør være en like stor rettighet som trygd, sier Johansen.

Han sier Oslo-byrådet vil starte med de yngste og han lover at de vil få på plass en jobbgaranti for alle unge under 24 år i løpet av de nærmeste årene.

10,7 prosent i arbeidsfør alder er uføretrygdet her i landet i dag. Det koster Norge 100 milliarder kroner årlig.

(©NTB)