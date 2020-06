Stortingshøring om Tangen-ansettelsen 11. august

Det bekrefter Ap-nestleder Hadia Tajik overfor NTB. Høringen holdes 11. august.

Finanskomiteen ble kalt inn til ekstraordinært møte fredag ettermiddag for å drøfte brevet fra Norges Banks representantskap om ansettelsen av Tangen. Brevet var eneste sak på møtet.

Ap, Sp, Rødt og SV hadde i forkant varslet at de ville gå inn for en høring i saken, og komiteen besluttet på møtet at det skal avholdes høring.

Torsdag behandlet Norges Banks representantskap ansettelsesavtalen med Nicolai Tangen og svarene hovedstyret og sentralbanksjef Øystein Olsen har gitt i saken. Representantskapet har sendt brev om saken til Stortinget.

«Hovedstyret har gitt informasjon om ansettelsesprosessen, og det opplyses at det utestående punktet nå er Tangens ansettelsesavtale. Representantskapet noterer at hovedstyret er fornøyd med ansettelsesutvalgets og rekrutteringsselskapets arbeid. Hovedstyret har redegjort for at Tangens nåværende og fremtidige eierinteresser og personlige økonomiske forhold ikke ble avklart før ansettelsen og begrunner dette med fortrolighetshensyn», het det i brevet.

– Sterkt signal

Representantskapet skrev videre at «det likevel er uheldig at dette ikke var avklart før ansettelsen, og at det er uklart hvilke potensielle konflikter som måtte ivaretas for at hovedstyret skulle være tilfreds med Tangens formuesforvaltning».

NHH-professor Kjell G. Salvanes mener brevet til Stortinget er et uttrykk for mistillit til Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen.

– Det er et relativt sterkt signal, sa Salvanes til Finansavisen torsdag.

Olsens svar

15 minutter etter at Norges Bank offentliggjorde Tangen-brevet, kom sentralbanksjef Øystein Olsen med sin kommentar.

– Vi merker oss at representantskapet peker på at alle avtaler ennå ikke er ferdig utformet, og etablering av tilstrekkelige interne kontrolltiltak gjenstår. Dette arbeidet er vi i ferd med å sluttføre, og det vil som planlagt være på plass når Nicolai Tangen tiltrer i sin stilling. Slik vil hovedstyret legge til rette for at representantskapet kan ivareta sitt tilsynsansvar, sier han.

Olsen understreker i en pressemelding at avtalen inngått med Tangen skaper tilstrekkelig avstand mellom Tangens privatøkonomi, AKO-systemet og den jobben han skal utføre som leder av Norges Bank Investment Management.

Olsen la videre til at han gleder seg til 1. september, da Tangen tiltrer.