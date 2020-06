Kina: – Vil ikke blande oss inn i amerikanske valg

Flere amerikanske medier har publisert utdrag fra Boltons nye bok, der påstanden framsettes.

Under G20-toppmøtet i Japan i fjor skal Trump ha nevnt det amerikanske presidentvalget i en samtale med Kinas president Xi Jinping.

Trump sa at valgutfallet kunne påvirkes hvis Kina kjøpte mer amerikanske jordbruksprodukter, ifølge Boltons bok. Her hevdes det at Trump ba Xi bidra til at han ble gjenvalgt.

Etter at Trump gikk til handelskrig mot Kina, er forholdet mellom USA og Kina blitt kraftig forverret. Det er uklart hvorfor Trump angivelig trodde Xi ville være interessert i å hjelpe ham.

Myndighetene i Kina understreket torsdag at de følger et prinsipp om å ikke blande seg inn i andre lands indre anliggender. En talsmann i det kinesiske utenriksdepartementet forsikret at de ikke kommer til å blande seg inn i amerikanske valg.

President Donald Trump hevder på sin side på Twitter at Boltons bok består av løgner og forfalskninger.