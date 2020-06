Stortinget vil stanse vindkraftprosjekter med feil og mangler

Det er klart etter at Stortinget fredag hastebehandlet et forslag fra SV om sterkere vern av naturinteressene i forbindelse med utbygging av vindkraft.

SV fikk ikke fullt gjennomslag for sine krav, men et enstemmig Storting stilte seg bak et vedtak om å be regjeringen «vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav».

Der det foreligger lovstridige feil eller mangler, skal konsesjonene stanses.

SVs Lars Haltbrekken er glad for vedtaket.

– Dette har blitt en viktig sak for mange. Da er det helt nødvendig å ta en timeout for å se om dette arbeidet er gjort riktig, sier han.

Stortinget ber også regjeringen om ikke å forlenge frist for driftsstart utover 31. desember 2021 for konsesjoner som allerede er gitt. Ifølge Haltbrekken kan dette bety at det ikke blir noe av vindkraftverket som har vært planlagt i Flatanger i Trøndelag.

Stortingsvedtaket kommer samme dag som regjeringen la fram en ny stortingsmelding om vindkraft på land. I denne foreslås det en rekke innstramminger i konsesjonsregimet.

Stortinget fastslår nå at det ikke skal gis nye konsesjoner før Stortinget har behandlet meldingen. (©NTB)