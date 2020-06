Venstre-nestleder: Må si klokkeklart nei til Frp

Etter at Frp forlot regjeringen i januar og i flere saker nå samarbeider med den rødgrønne opposisjonen på Stortinget, må Venstre gripe det «vidåpne rommet i sentrum av norsk politikk», mener Breivik.

Han fremholder at Venstre nå må tørre å si nei til Frp for å ta dette rommet og utnytte potensialet – «bli et 10-prosentsparti».

– Vi må ha selvtillit nok til å stole på at en blågrønn regjering og regjeringsalternativ, som kan samarbeide i ulike retninger for å skape flertall, er så attraktivt for velgerne at vi sier klokkeklart fra om at et regjeringssamarbeid med Frp en gang til er helt uaktuelt, sa Venstre-nestlederen.

Sitter svekket igjen

Breivik, som er parlamentarisk leder i partiet, brukte talen til å ta et voldsomt oppgjør med regjeringssamarbeidet og hva det har gjort med Venstre.

– Oppfatningsmessig, som er den viktigste parameteren for å få sympatisører, velgere og ikke minst viktig: en stolt organisasjon, sitter vi dessverre igjen med slitne og færre medlemmer, dårlige meningsmålinger og liten troverdighet hos genuine sentrumsvelgere, sa han.

Breivik har ikke lagt skjul på at han var mot å gå i regjering med Frp, en beslutning som ble tatt høsten 2017. I januar året etter gikk Venstre inn i regjeringen.

– For stor avstand

Breivik vedgikk lørdag at Venstre har fått viktige gjennomslag med Frp, og at begge partiene har strukket seg langt for å komme til enighet.

– Likevel er det ikke et snev av tvil, som Frp selv sa da de begrunnet hvorfor de gikk ut av regjering: Venstre og Frp gjorde hverandre dårlige oppfatningsmessig gjennom å vanne ut hverandres gjennomslag for balansens skyld, sa han.

– Avstanden på noen helt grunnleggende parametere er for stor, konstaterte Breivik i talen.

(©NTB)