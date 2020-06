Bolton: USA settes i fare om Trump blir gjenvalgt

– Jeg håper han vil bli husket som en énperiodespresident som ikke kastet landet inn i en nedadgående spiral vi i ikke kan komme ut av, sier president Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver i et intervju med ABC News.

Bolton sier han er helt sikker på at landet kan komme seg videre fra én periode, men at to kan bli for mye.

«Ingen strategi»

I intervjuet og i boka «The Room Where It Happened», som slippes tirsdag, karakteriserer Bolton Trump som «makeløst uvitende», og en som tar «uberegnelige» og «irrasjonelle» avgjørelser.

Ifølge Bolton ble avgjørelser i Det hvite hus kun vurdert opp mot om det ville være bra for Trumps gjenvalg eller ikke.

– Det er ikke noe logisk grunnlag, ingen strategi, ingen filosofi, og avgjørelser tas på veldig tilfeldig vis, spesielt når det kommer til potensielt livsviktig politikk for nasjonal sikkerhet. Dette er en fare for republikken, sier Bolton.

Ba Xi om hjelp

Ifølge Bolton er presidenten ikke i stand til å skille sine personlige og politiske interesser fra landets interesser.

I tillegg mener Bolton at han lar seg manipulere av andre statsledere, og han påstår at Trump har bedt Kinas president Xi Jinping om å kjøpe amerikanske landbruksprodukter, fordi dette ville hjelpe ham i landbrukstunge delstater i valget.

– For meg er det en vanvittig uttalelse fra en president til lederen av et fiendtlig land, sier Bolton.

Stilte ikke i Kongresshøring

I forbindelse med boka har Bolton fått kritikk for å ikke ha stilt i riksrettssaken mot Trump. Demokratene innkalte ham, men Bolton svarte at han kunne ville stille om han ble stevnet.

Senere sa han at han var villig til å vitne når riksrettssaken gikk videre til Senatet, om republikanerne hadde stevnet ham.

Bolton bekrefter både i boka og i intervjuet det sentrale premisset i riksrettssaken om Trumps forhold til Ukraina, men sier at det ikke ville utgjort noen forskjell om han vitnet, fordi Senatet allerede hadde bestemt seg for å frikjenne Trump.

Sier Trump knyttet etterforskning til militærhjelp

Overfor ABC hevder Bolton at Trump eksplisitt fortalte ham at han ville knytte ukrainsk etterforskning av Joe Biden til nesten 400 millioner dollar i amerikansk militær bistand til Ukraina. Trump har benektet dette.

– Han forhandlet for å få etterforskningen, og brukte den føderale regjeringens ressurser, noe jeg synes er svært urovekkende, sier Bolton.

Ifølge Bolton var sammenhengen mellom etterforskningen og bistanden «viden kjent» blant høytstående regjeringsmedlemmer i Det hvite hus, utenriksdepartementet, forsvarsdepartementet og justisdepartementet.

Tjenesteforsømmelse

Samtidig anklager han Demokratene for «riksrettsforsømmelse», fordi de etter hans syn ikke tok seg tid til å etterforske bredere potensielt alvorlige handlinger som Bolton først fremmer offentlige anklager om i boka.

– Jeg tror ikke at Demokratene hadde vett eller den politiske forståelsen eller rekkevidden til å endre det som for dem var en øvelse i å egge opp sin egen base, slik at de kunne si at «vi fikk Trump tiltalt».

Bolton sier videre at «den framferden er nesten like ille og på et vis tilsvarende» Trumps opptreden.

