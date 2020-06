Rabobank: Fase 1-avtalen er død

Peter Navarro forårsaket et kraftig børs- og valutafall sent på mandag, da han hevdet at handelsavtalen mellom USA og Kina er «over». Nedgangen ble imidlertid raskt reversert, etter at både Trump-rådgiveren og presidenten selv erklærte at fase 1-avtalen likevel ikke er død. Navarros uttalelser var tatt ut av sammenheng, ble det hevdet.

Umulig å holde løftene

Rabobanks Asia-strateg, Michael Every, mener imidlertid at den første tolkningen av Navarros vurdering var korrekt.

«Det virker umulig for Kina å ha vilje eller evne til å holde seg til avtalens betingelser,» skriver han i en rapport.

Ifølge Every forsøker president Donald Trump desperat å gi inntrykk av at han fortsatt har «vunnet» i forholdet med Kina. Dersom det ikke lar seg gjøre å opprettholde denne illusjonen, for eksempel dersom kineserne ikke snart kjøper enorme mengder amerikanske soyabønner, kan resultatet bli en opptrapping av handelskrigen – kanskje rett før en av de planlagte debattene med demokratenes presidentkandidat, Joe Biden.

Frustrerte EU-ledere

Every påpeker at også forholdet mellom Kina og EU er blitt mer anstrengt.

«EU-representantene tok en hard posisjon under diskusjonene på mandag, da de presset Kina angående handel og investeringer, i tillegg til å true med "svært negative" konsekvenser, dersom landet innfører de foreslåtte kontroversielle sikkerhetsreglene for Hong Kong,» utdyper han.

Strategen frykter fallende kinesisk eksport til USA, EU og India. Dét kan i sin tur utløse børsfall og nye stimulansgrep fra den amerikanske sentralbanken, mener han.