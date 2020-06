Norge vil inn på EUs reiseoversikt

Nettsiden som skal hjelpe europeere å finne fram til hvordan de kan reise og hvilke regler som gjelder, ble lansert forrige uke. Som utenforland er Norge ikke med, men samtidig er vi en del av Schengen og oppfordres av EU-kommisjonen til å åpne grensene i takt med de andre landene.

På spørsmål fra Arbeiderpartiets Svein Roald Hansen om å få med Norge på oversikten, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at hun synes det er en god idé.

– Norske myndigheter har derfor tatt kontakt med EU-kommisjonen for å få Norge med i oversikten over land på Re-open EU, skriver hun i et svar til stortingsrepresentanten. Hun minner samtidig om at informasjon om norske regler og reiseråd til norske borgere fonnes på regjeringens samleside om koronasituasjonen.