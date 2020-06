Kurz ble grillet i høring om korrupsjonssak

De folkevalgte har bedt Kurz overlevere både kalender og tekstmeldinger på mobilen i forbindelse med granskingen av saken, noe han har nektet å gjøre.

Granskingen gjelder mistanker om korrupsjon i statsministerens konservative parti ÖVP og det ytterliggående høyrepartiet FPÖ. De to partiene satt i regjering sammen fra slutten av 2017 til mai 2019.

Bakteppet for granskingen er et hemmelig videoopptak som ble gjort av FPÖs tidligere leder Heinz-Christian Strache på den spanske øya Ibiza der han snakket om hemmelige politiske donasjoner fra store østerrikske selskaper.

Strache nevnte Novomatic, et stort gamblingselskap, noe som har fått opposisjonen til å mistenke at selskapet kan ha forsøkt å betale seg til innflytelse over Østerrikes gamblinglov.

I onsdagens høring fastholdt Kurz på sin side at ÖVP ikke godtar donasjoner fra gamblingselskaper og våpenselskaper. Han understreket også at han ikke har vært involvert i de politiske utnevnelsene som nasjonalforsamlingen nå undersøker.

Når statsministeren ikke vil overlevere tekstmeldingene med Strache, har det ifølge ham en enkel forklaring: De er slettet.

– Jeg kan ikke gi innsyn i dem fordi jeg ikke lenger er i besittelse av dem, sa Kurz.