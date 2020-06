Moxnes advarer Støre: Må forberede seg på at Rødt får avgjørende makt

– Vårt mål er et rekordvalg i 2021. Flere Rødt-representanter på Stortinget vil gjøre at høyresiden mister flertallet, og er garantien mot at forskjellene øker, at miljøpolitikken lages for dem som tjener best og bor i byene, og at velferd og naturressurser er til salgs, uansett hvem som styrer, sa Rødt-leder og partiets foreløpig eneste stortingsrepresentant, Bjørnar Moxnes, under sin sommerpressekonferanse torsdag formiddag.

Den lange valgkampen starter 13. september – ett år før valgdagen. Moxnes og nestleder Marie Sneve la for dagen et scenario der Rødt et år senere er stort nok til å sikre seg den ettertraktede vippeposisjonen i stortingssalen.

– Kommer ikke utenom

Lykkes Rødt med sin politiske valgkampoppskrift – hvor arbeid, profittfri velferd og rettferdig miljøpolitikk er de viktigste ingrediensene – er Arbeiderpartiet, Senterpartiet og de andre på rødgrønn side nødt til å ta Rødt inn i varmen når politikk skal utformes.

– Støre bør forberede seg på dette med en gang: han kommer ikke utenom Rødt hvis han vil ha et handlekraftig flertall på Stortinget, sa han med adresse til Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Da Støre ble spurt hva han gjør hvis han trenger støtte fra Rødt for å danne regjering, slik målingene tyder på nå, sa han at da må Rødt velge om vi vil støtte en rødgrønn mindretallsregjering eller fortsatt høyrestyre. Rødt er helt krystallklare på at vi vil kaste høyreregjeringa. Så spørsmålet Ap må svare på, er om de vil ha en reelt ny politikk eller ikke, sa Moxnes.

Vil ha offentlig arbeidsformidling

Moxnes varsler samtidig at opposisjonen må ta grep om oppfølgingen av dem som er rammet av koronakrisen, blant dem «flere hundre tusen helt eller delvis arbeidsledige». Han advarer mot en «forskjellseksplosjon» hvis ledigheten får bite seg fast – men skal ha seg frabedt at politikerne overlater til bemanningsbyråene å skaffe til veie jobber til dem.

– Når bemanningsbyråene kommer inn, så forsvinner fagorganisering, heltid og trygge jobber ut. Det arbeiderbevegelsen har bygd opp, brytes ned – med regjeringens velsignelse, sa Moxnes

Han vil ha offentlig arbeidsformidling.

– Staten må, sammen med partene i arbeidslivet, sørge for å få arbeidsledige i jobb igjen. Dette gir tre i ett: vi får ned ledigheten, stanser bemanningsbransjens rasering av det organiserte arbeidslivet og bekjemper Forskjells-Norge, sa han.

Falsk Ap-flagg

Moxnes etterlyste også avklaringer fra sine mulige samarbeidspartnere om hvilken rolle kommersielle aktører skal ha i velferdssamfunnet.

– Både Ap og Sp stemte nei til Rødts konkrete forslag om å få bort velferdsprofitten i barnehagesektoren. Inntil videre støtter Ap regelverket som gjør velferdsprofitten mulig. Så her seiler de under falskt flagg, sa han.

Regjeringsskifte er dessuten «helt avgjørende for miljøet», fastslo nestleder Sneve, som framhevet flere klimapolitiske grep:

* Avgift på flyreiser mellom de store byene i Sør-Norge og ut av landet. Null på første tur, og økende jo oftere du flyr per år. Dobbel avgift for business class.

* Avgift på dyre elbiler.

* Sikre at omstilling fra olje ikke blir omstilling til ledighet.

* Stans i all vindkraftutbygging på land til nytt konsesjonssystem er på plass.

