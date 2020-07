Kan være nærmere en løsning for E18-utbygging

Det kommer fram etter et møte Hareide hadde med bymiljøpartene Oslo og Viken, Bærum, Frogn og Lillestrøm kommuner torsdag formiddag, skriver Budstikka.

Byggingen av den nye motorveistrekningen fra Lysaker på grensen mellom Oslo og Bærum – og til Ramstadsletta på Høvik i Bærum, er avhengig av at Oslo og Viken gir en nødvendig lokal økonomi-garanti.

– Lånegarantien for E18 må komme på plass, sier Hareide til avisen. Han viser til garantien på 15 milliarder kroner som opprinnelig ble gitt av tidligere Akershus fylkeskommune, men som nye Viken fylkeskommune senere har trukket.

Til VG sier Bærum kommunes ordfører Lisbeth Hammer Krogh (H) at hennes kommune vil være villig til å ta delansvar og om nødvendig stille garanti for en del av strekningen som skal bygges.

– Forutsetningen for at vi tar medansvar, er at Viken fylkeskommune tar sin del, sier Krogh.

Ifølge fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) hadde partene et konstruktivt møte.

– Det var et godt møte hos Hareide, der vi hadde godt av å se helheten. Nå skal vi tenke oss godt om – om det siste gjenstående spørsmålet om garanti for E18, sier Tonje Brenna til VG.

