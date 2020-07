Geir Ugland-Jacobsen: - Opplagt at Siv Jensen ikke har vært ekstrem i noen retning

ET JORDSKJELV? - Jeg vil ha Norge først, og det er opplagt at mange ønsker det. Det er opplagt at Siv ikke har vært ekstrem i noen retning, sier Geir Ugland-Jacobsen som er usikker på om nominasjonsmøtet setter FrP-partilederen på sikker plass til Stortinget.

ET JORDSKJELV? - Jeg vil ha Norge først, og det er opplagt at mange ønsker det. Det er opplagt at Siv ikke har vært ekstrem i noen retning, sier Geir Ugland-Jacobsen som er usikker på om nominasjonsmøtet setter FrP-partilederen på sikker plass til Stortinget. Foto: VG

– Tybring-Gjedde er selvskreven til Stortinget. Jeg er usikker på Siv. Jeg blir veldig glad hvis Carl kommer med. Nominasjonen kan slå alle veier, sier nyvalgt leder i Oslo FrP, Geir Ugland-Jacobsen.

En kraftig høyrevind har blåst over Fremskrittspartiet etter at partiet ikke fikk like stort gjennomslag i regjeringen som ønsket. Det resulterte i at nasjonalisten Geir Ugland-Jacobsen ble heiet inn som leder for Oslo FrP mot valgkomitéens innstilling.

Valget av meg som leder for Oslo Frp sier mye om stemningen i partiet. Det heller den veien Geir Ugland-Jacobsen

Og partiet vedtok en resolusjon om patriotisk fyrtårn. Mot Siv Jensens stemme.

Hagen ønsket på topp

De samme personene som stemte inn Ugland-Jacobsen vil utgjøre nominasjonsmøtet som skal velge navnene som skal stå øverst på Oslo Frps liste til Stortingsvalget. Blant disse er ikke Siv Jensen like populær. Spørsmålet er om de vil sørge for en enda større overraskelse når plassene til Stortingsvalget skal fordeles.

Det mest forbausende er at ganske mange synes jeg bør toppe listen og så med Christian på andreplass Carl I. Hagen

Kreftene er tilhengere av Sylvi Listhaug som ny partileder, og en enkel måte å få til det er et beinspark på Jensen i Oslo ved å plassere Carl I. Hagen foran Jensen.

Selv har Hagen lansert seg som tredjekandidat. Men i et innlegg på Facebook klarer han ikke unnlate å nevne at mange vil ha ham høyere opp:

«Det mest forbausende er at ganske mange synes jeg bør toppe listen og så med Christian på andreplass», skriver Hagen som høflig nok følger opp med at Jensen må toppe listen.

FRP-LEDER: Siv Jensen er på topp i FrP, men i partiet blåser en mer ekstrem vind. Foto: NTB Scanpix

– Åpenbart nasjonalliberalistisk

Samtidig som Geir Ugland-Jacobsen understreker Tybring-Gjeddes sterke posisjon er han ikke like sikker på at Jensen står sterkt. Slik svarer han på om han tror Siv Jensen kommer med:

– Ingenting er åpenbart. Nominasjonsmøtet kan slå alle veier, men jeg utelukker ikke Siv.

– Men som du indikerer, er stemningen i møtet åpenbart i nasjonalliberastisk eller konservativ retning. Det handler om mer sunn fornuft og mindre politisk korrekthet. Det handler om ikke å basere seg på drømmer og politisk demagogi, men ha beina godt på bakken.

– Valget av meg som leder for Oslo Frp sier mye om stemningen i partiet. Det heller den veien. Vi fikk også vedtatt en resolusjon om å være patriotisk fyrtårn som er klokkeklar – også den med god margin. Også styret i Oslo Frp er i samme gate. Siv stemte ikke for resolusjonen, sier Ugland-Jacobsen.

Det er opplagt at Siv ikke har vært ekstrem i noen retning Geir Ugland-Jacobsen

– Opp til Siv hvordan hun vil fremstå

Nominasjonsmøtet i Oslo Frp er i november. Før det skal det avholdes årsmøte.

– Det er divergerende interesser. Kanskje det kan toppe seg i høst ved at det kommer mer til overflaten.

– Men kanskje Hagens kraft kan gjøre at vi får inn tre kandidater fra Oslo.

– Det mest sannsynlige er nok at den listen som er der nå blir stående, men nominasjonsmøtet kan slå mange veier. Det komitéen innstiller er uansett bare veiledende. Det behøver ikke gå på bekostning av Siv. Alt er åpent, og det blir opp til Siv hvordan hun vil fremstå. Jeg vil ikke dømme noen hverken inn eller ut.

– Min grunn til å være der jeg er, er å ivareta nasjonal retningsangivelse. Jeg vil svinge i mer nasjonal retning, og vi har sett behov for bedre beredskap i forbindelse med coronasituasjonen. Vi kan være glade det var en pandemi og ikke en krig som rammet oss, sier Ugland-Jacobsen.

– Jeg vil ha Norge først, og det er opplagt at mange ønsker det. Det er opplagt at Siv ikke har vært ekstrem i noen retning. Hun har vært samlende, og nå er det klart et tydelig behov for å ta vare på Norge. Vi ser helt klart at trykket kan økes vesentlig.

– Tilbakemeldingene fra velgerne våre gir de samme signalene. De vil at vi skal bli mer nasjonalt orientert.