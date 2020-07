Olaug Bollestad ser framover: Nå blir det kamp for de arbeidsledige

VERDISAK: – Det er en verdi i et samfunn å inkludere folk, gi dem ansvar og gi dem en jobb, sier landbruksminister Olaug Bollestad.

VERDISAK: – Det er en verdi i et samfunn å inkludere folk, gi dem ansvar og gi dem en jobb, sier landbruksminister Olaug Bollestad. Foto: NTB Scanpix

Bollestad, som for tiden er fungerende partileder, har invitert til intervju på gresset i Slottsparken for å oppsummere KrFs siste halvår.

Hun har lagt bak seg det smertefulle tapet om bioteknologiloven fra mai – en av KrFs viktigste verdisaker, og løfter i stedet fram et annet verdispørsmål.

– Jeg mener jo at verdier er å gi folk jobb også. Det er en verdi i et samfunn å inkludere folk, gi dem ansvar og gi dem en jobb, sier Bollestad.

Hun trekker det kristne mottoet «be og arbeid» opp av hatten, og understreker at den høye arbeidsledigheten blir en av de mest krevende utfordringene i regjering til høsten.

Og Bollestad vil at KrF skal ta en aktiv rolle. Hun tenker blant annet på de ansatte i olje- og leverandørindustrien i hjemfylket Rogaland.

– Store deler av industrien er lammet. Det handler om folks trygghet. De må ikke bare ha noe å leve for, de må ha noe å leve av, sier hun til NTB.

Jordbær

I solsteiken foran Slottet byr KrF-nestlederen på norske jordbær.

– Tenk på alt det «marakkelset» vi har hatt for jordbærene. Så nå må vi spise og nyte dem, sier hun.

For hennes departement har kanskje den viktigste jobben under coronakrisen vært å sikre gjestearbeidere adgang til norske jordbæråkre og drivhus for å holde hjulene i gang i landbruket.

Men Bollestad, som har bakgrunn som intensivsykepleier, har også vært dypt involvert i resten av coronahåndteringen.

– Jeg følger med på smittetallene som om jeg skulle være en ugle som ser over skuldrene på folk. Se til Tyskland, hvor situasjonen forverret seg igjen i løpet av noen få dager. Det kan få store konsekvenser hvis vi må stenge ned mer. Det å både ha fokus på helse, men også arbeidsplasser vil være en kjempeprioritet for KrF framover, sier hun.

Fall

På det meste, i mars/april, var over 400.000 personer arbeidsledige, mens tallet nå har sunket til rundt 300.000.

Landbruksministeren trekker fram regjeringens kutt i formuesskatt på arbeidende kapital som et viktig grep for å stimulere til verdiskapning.

– Det er ikke å gi til de rike. Det er at de rike skal være med å bidra til at vi faktisk har arbeidsplasser i Norge, sier hun.

Ung boost!

Både smittetallene og arbeidsledighetstallene peker nå samme vei som KrFs oppslutning på meningsmålingene de siste årene: Nedover.

I 2013 hadde partiet et snitt på rundt 6 prosent på målingene, mens tallet nå ligger på 3,6 på junimålingene. Blant utfordringene er en stadig eldre medlemsmasse, men Bollestad synes rett og slett det er frekt når hun får høre ordet «gamlingparti».

Hun mener framtiden ser lovende ut.

– Hvem er det som har den yngste ordføreren i landet? Hvem er det som har den yngste statsråden? Det er «fadosten» ikke de store partiene! Det er faktisk KrF!, sier hun engasjert.

Og viser til et særdeles aktivt KrFU som gjør henne «kjempemotivert» fram mot neste valg.

– Det gir grunnlag for å bygge et større parti enn vi har vist på meningsmålingene nå, det tror jeg faktisk «grasalt» på fram til 2021!